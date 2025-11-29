ಪೊಲೀಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ: ನಗರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ ಚಾಂಪಿಯನ್‌

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ನಗರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ ತಂಡವು (ಸಿಎಆರ್) ಇಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ವಾರ್ಷಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ‘ಸಮಗ್ರ’ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತನ್ನದಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಗುಂಪು ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಸಿಎಆರ್ ತಂಡ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಪುರುಷರ ಸಮಗ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎನ್.ಆರ್ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಶಶಾಂಕ್, ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆ.ಆರ್ ಉಪವಿಭಾಗದ ಕೆ.ಅಶ್ವಿನಿ ‘ಸರ್ವೋತ್ತಮ ಪ್ರಶಸ್ತಿ’ ಪಡೆದರು.</p>.<h2>ಗುಂಪು ವಿಭಾಗ:</h2>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ವಾಲಿಬಾಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಉಪವಿಭಾಗ, ಸಂಚಾರ ವಿಭಾಗ, ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಉಪವಿಭಾಗ, ವಿಶೇಷ ಪಡೆ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತರ ತಂಡ, ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಡಿಸಿಪಿ ತಂಡ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಬೀಗಿತು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ಹಗ್ಗಜಗ್ಗಾಟದಲ್ಲಿ ನಗರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಮೀಸಲು ಪಡೆ ಪ್ರಥಮ, ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಗೋದಾವರಿ ತಂಡ ಪ್ರಥಮ, ನೇತ್ರಾವತಿ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು. 4x400 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಆರ್, ಮೌಂಟೆಡ್. 4x100 ಮೀಟರ್ ರಿಲೇಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಆರ್, ಎನ್.ಆರ್ ತಂಡ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಿತು.</p>.<p><strong>ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿ ಇರಲಿ: </strong>‘ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆ ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ’ ಎಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಇಒ ಎಸ್.ಯುಕೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಕ್ರೀಡೆಯು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ಈ ಗುಣವನ್ನು ಬೇಡುತ್ತದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯು ನಗರದಲ್ಲಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆ ಒದಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಸಾಧ್ಯ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಅರ್ಜುನ್ ದೇವಯ್ಯ ತೀತಾಮಾಡ, ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತೆ ಸೀಮಾ ಲಾಟ್ಕರ್, ಡಿಸಿಪಿಗಳಾದ ಆರ್.ಎನ್.ಬಿಂದುಮಣಿ, ಕೆ.ಎಸ್.ಸುಂದರ್ ರಾಜ್, ಸಿದ್ದನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಮಾರುತಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>