ಮೈಸೂರು | ಉದಯರವಿ ಸ್ಮಾರಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಶೀಘ್ರ: ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಎಸ್‌.ತಂಗಡಗಿ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> 'ಕುವೆಂಪು ನಿವಾಸ 'ಉದಯರವಿ' ಅನ್ನು ಸ್ಮಾರಕ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಮೂರು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುವುದು' ಎಂದು ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ್ ಎಸ್.ತಂಗಡಗಿ ಹೇಳಿದರು. </p>.<p>ನಗರದ ವಿ.ವಿ.ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿರುವ ಮನೆಗೆ ಸೋಮವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ನಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಭೆ ಕರೆಯಲಿದ್ದು, ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಅಳಿಯ ಪ್ರೊ.ಚಿದಾನಂದಗೌಡ ಅವರನ್ನೂ ಕರೆಸಿ ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು. </p>.<p>'ಕಳೆದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರಕಕ್ಕೆಂದು ₹ 5 ಕೋಟಿ ಮೀಸಲಿಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳಲಿಲ್ಲ. ಕುವೆಂಪು ನಡೆದಾಡಿದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೆಲೆ ಕಟ್ಟಲಾಗದು. 90 ವರ್ಷದ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ಮಾರಕವಾಗಿಸಲು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವೆವು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.</p>