ಭಾನುವಾರ, 25 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಸಿಎಂ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನರರೋಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆ: ₹ 100 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಯೋಜನೆ, 160 ಹಾಸಿಗೆ

ಗುಡುಮಾದನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ, ₹ 100 ಕೋಟಿ ಮೊತ್ತದ ಯೋಜನೆ, 160 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ
ಂ.ಮಹೇಶ
ಎಂ.ಮಹೇಶ
Published : 25 ಜನವರಿ 2026, 5:11 IST
Last Updated : 25 ಜನವರಿ 2026, 5:11 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Mysoreneurology

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT