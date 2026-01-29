ಗುರುವಾರ, 29 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಮೈಸೂರು: ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೆದ್ದಾರಿ!

92 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದಕ್ಕೂ ನಡೆದಿದೆ ಭರದ ಕಾಮಗಾರಿ
ರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
ಆರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
Published : 29 ಜನವರಿ 2026, 6:39 IST
Last Updated : 29 ಜನವರಿ 2026, 6:39 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
MysuruHighwayroad construction

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT