ಆರು ಮಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಗೌರವ

ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ, ಕಲಾವಿದ, ಕ್ರೀಡಾಪಟು, ಪತ್ರಕರ್ತನಿಗೂ ಪುರಸ್ಕಾರದ ಮನ್ನಣೆ
ಆರ್. ಜಿತೇಂದ್ರ/ ಮೋಹನ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಸಿ.
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:35 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:35 IST
ಅಂಶಿ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್‌
ಹೇಮಾಶೇಖರ್
ಎನ್‌.ಎಸ್. ರಾಮೇಗೌಡ
ಪ್ರೊ.ಕೆ.ರಾಮಮೂರ್ತಿ ರಾವ್
ಎಲ್‌.ಮಹದೇವಪ್ಪ ಉಡಿಗಾಲ
MysoreKannada Rajyotsava

