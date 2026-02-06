ಶುಕ್ರವಾರ, 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ನಂಜನಗೂಡು | ಪಾದಚಾರಿ ಮಾರ್ಗ ಅತಿಕ್ರಮಣ: ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿ

ನಂಜನಗೂಡು ಪಟ್ಟಣದ ಬಜಾರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸಿಗರಿಗೆ ತೊಂದರೆ
ಎಂ.ಪ್ರಕಾಶ್
Published : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:13 IST
Last Updated : 6 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:13 IST
ನಂಜನಗೂಡಿನ ಬಜಾರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಮಧ್ಯೆ ನಿಂತು ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ತಳ್ಳುಗಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು
Mysore

