ಶನಿವಾರ, 24 ಜನವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictmysuru
ADVERTISEMENT

ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಜಾನುವಾರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಚಾಲನೆ

ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ಸೌಲಭ್ಯ, ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ: ತಹಶೀಲ್ದಾರ್‌ ನಿಸರ್ಗಪ್ರಿಯ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಜನವರಿ 2026, 6:17 IST
Last Updated : 24 ಜನವರಿ 2026, 6:17 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಹೊರವಲಯದ ಹರದೂರು ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಸಿಡಿಲು ((ಶಿಡ್ಲು) ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಿಸರ್ಗಪ್ರಿಯ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ರಾಜಶೇಖರ್ ಶಶಿಧರ್ ದೇವರಾಜು ಸಂದೀಪ್ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಬೆಟ್ಟದಪುರ ಹೊರವಲಯದ ಹರದೂರು ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಸಿಡಿಲು ((ಶಿಡ್ಲು) ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ ಜಾನುವಾರುಗಳ ಜಾತ್ರೆಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ನಿಸರ್ಗಪ್ರಿಯ ಶುಕ್ರವಾರ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ರಾಜಶೇಖರ್ ಶಶಿಧರ್ ದೇವರಾಜು ಸಂದೀಪ್ಕೃಷ್ಣಪ್ರಸಾದ್ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
Mysuru

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT