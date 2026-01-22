ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ‘ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಬೆಸುಗೆ’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜ.24ರಿಂದ

<p>ಮೈಸೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ಭಾರತೀಯ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಐಇಟಿ)ಯಿಂದ ‘ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಬೆಸುಗೆ: ಸಂಗೀತ, ನಾಟಕ, ವಿಜ್ಞಾನ’ ಎಂಬ ಅಂತರಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜ.24ರಿಂದ 26ರವರೆಗೆ ಜೆಎಲ್ಬಿ ರಸ್ತೆಯ ಹಾರ್ಡ್ವಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>24ರಂದು ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ನಾಟಕಕಾರ ಎಂ.ಕೆ. ಶಂಕರ್ ‘ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಮೇಳ’ ಕುರಿತು ಸಂವಾದ ನಡೆಸುವರು. ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಆಂತರಿಕ ಸಂಬಂಧ, ಧ್ವನಿ ಮತ್ತು ರಚನೆಯ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುವುದು.</p><p>25ರಂದು ಸಂಜೆ 4ಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ ಮನೋವೈದ್ಯ ಡಾ.ಶೇಖರ್ ಶೇಷಾದ್ರಿ ‘ರೂಪಕ ಮತ್ತು ತಂತ್ರವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ’ ಕುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವರು. ಮಾನವನ ನಡವಳಿಕೆ, ಕಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರದರ್ಶನಕಲೆ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಾಧನವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗುವುದು.</p><p>26ರಂದು ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿಯ ಖೇಲ್ ತಮಾಶಾ ತಂಡದಿಂದ ‘ಧಿನ್ ಚೆಕ್ ಪೋಮ್ ಪೋಮ್ ಪೋಶ್’ ಮಕ್ಕಳ ನಾಟಕ ಪ್ರದರ್ಶನವಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಮೊ.ಸಂ. 98456 05012 ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>