ಸುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆ | ಕೃಷಿಯ ಹೂರಣ: ಶ್ರಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅನಾವರಣ

ಸುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಶಿವರಾತ್ರೀಶ್ವರ ಶಿವಯೋಗಿಗಳ ಜಾತ್ರೆ ಸಂಭ್ರಮ
ಆರ್.ಜಿತೇಂದ್ರ
Published : 16 ಜನವರಿ 2026, 5:01 IST
Last Updated : 16 ಜನವರಿ 2026, 5:01 IST
ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿನ ಫಲ‍ಪುಷ್ಪ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು
ಕೃಷಿ ಮೇಳದಲ್ಲಿನ ಜಾನುವಾರು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು
ಸುತ್ತೂರು ಜಾತ್ರೆಯು ಕೇವಲ ಆಚರಣೆ ಆಗಿರದೇ ಮನುಷ್ಯನ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವೇದಿಕೆಯೂ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ಮೇಳ ವಸ್ತುಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ಜಾಗೃತಿ ಸಂದೇಶ ಸಾರುತ್ತಿವೆ
ಜಗದೀಶ ಶೆಟ್ಟರ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಸಂಸದ
Mysurujatre

