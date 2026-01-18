ಭಾನುವಾರ, 18 ಜನವರಿ 2026
ಮೈಸೂರು | ನಾಡಿನ ಮಠಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತೂರು ಮಾದರಿ: ಕೆ.ಎಚ್‌. ಮುನಿಯಪ್ಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 18 ಜನವರಿ 2026, 4:10 IST
Last Updated : 18 ಜನವರಿ 2026, 4:10 IST
ಈಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ದೂರಿ ವಿವಾಹಗಳು ಜನರನ್ನು ಸಾಲಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಸುತ್ತೂರು ಮಠವು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಆಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತರರಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಗಿದೆ
ಜಿ.ಟಿ. ದೇವೇಗೌಡ ಶಾಸಕ
Mysurusutturuswamijiprogramemuniyappasutturu

