ಭಾನುವಾರ, 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸರ್ಕಾರದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಠ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇರಬಾರದು

ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಸಕ ತನ್ವೀರ್ ಸೇಠ್
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:14 IST
Last Updated : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 7:14 IST
