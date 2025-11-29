ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ‘ರಂಗಾಯಣಗಳ ನಾಟಕ ಉತ್ಸವ’ ನ.30ರಿಂದ

<p><strong>ಮೈಸೂರು:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ರಂಗಾಯಣದಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿರುವ ‘ಬಹಿರೂಪಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಟಕೋತ್ಸವ’ದ ಮುನ್ನಡಿಯಾಗಿ ನ.30ರಿಂದ ಜ.4ರವರೆಗೆ ‘ರಂಗಾಯಣಗಳ ನಾಟಕ ಉತ್ಸವ–2025–26’ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p><p>‘ರಂಗಾಯಣದ ಭೂಮಿಗೀತ ರಂಗಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಉತ್ಸವ ನಡೆಯಲಿದೆ. ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ರಂಗಾಯಣ ರೆಪರ್ಟರಿಗಳ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ವಾರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ನಿರ್ದೇಶಕ ಸತೀಶ್ ತಿಪಟೂರು ಶನಿವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p><p>‘ನಮ್ಮ ರಂಗಾಯಣದೊಂದಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಧಾರವಾಡ, ಕಲಬುರಗಿ ರಂಗಾಯಣಗಳು, ಕಾರ್ಕಳದ ಯಕ್ಷ ರಂಗಾಯಣ, ದಾವಣಗೆರೆಯ ವೃತ್ತಿ ರಂಗಾಯಣ ಕಲಾವಿದರು ಸಂಜೆ 6.30ಕ್ಕೆ ಅಭಿನಯಿಸಲಿವೆ’ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p><p>ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆಯ ವಿಭಾಗೀಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ ವಿ.ಎನ್. ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸ್ವಾಮಿ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಎಂ.ಡಿ. ಸುದರ್ಶನ್, ಕಲಾವಿದೆಯರಾದ ನಂದಿನಿ ಕೆ.ಆರ್. ಹಾಗೂ ಶಶಿಕಲಾ ಬಿ.ಎನ್. ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಉತ್ಸವದ ವಿವರ</strong></p><p><strong>ದಿನಾಂಕ; ನಾಟಕ; ನಿರ್ದೇಶನ; ತಂಡ</strong></p><p><strong>ನ.30; </strong>ಗುಲಾಮನ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಯಾತ್ರೆ; ಬಿ.ಆರ್.ವೆಂಕಟರಮಣ ಐತಾಳ; ಯಕ್ಷ ರಂಗಾಯಣ ಕಾರ್ಕಳ</p><p><strong>ಡಿ.1; </strong>ಮಹಾತ್ಮರ ಬರವಿಗಾಗಿ; ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಎನ್.ವಿ; ಯಕ್ಷ ರಂಗಾಯಣ ಕಾರ್ಕಳ</p><p><strong>ಡಿ.7; </strong>ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ; ಗಣೇಶ್ ಮಂದಾರ್ತಿ; ರಂಗಾಯಣ ಮೈಸೂರು</p><p><strong>ಡಿ.14; </strong>ನಮ್ಮೊಳಗೊಬ್ಬ ಗಾಂಧಿ; ಚಿದಂಬರರಾವ್ ಜಂಬೆ; ರಂಗಾಯಣ ಶಿವಮೊಗ್ಗ</p><p><strong>ಡಿ.21; </strong>ಪ್ರತಿ ಗಂಧರ್ವ; ಮಾಲತೇಶ್ ಬಡಿಗೇರ; ರಂಗಾಯಣ ದಾವಣಗೆರೆ</p><p><strong>ಡಿ.28;</strong> ಕಂದಗಲ್ಲ ಭಾರತ; ಪ್ರಕಾಶ್ ಗುರುಡ; ರಂಗಾಯಣ ಧಾರವಾಡ </p><p><strong>ಜ.4; </strong>ಕಾಲಚಕ್ರ; ಹುಲುಗಪ್ಪ ಕಟ್ಟೀಮನಿ; ರಂಗಾಯಣ ಕಲಬುರಗಿ</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>