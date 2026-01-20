ಮಂಗಳವಾರ, 20 ಜನವರಿ 2026
ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾಡಕುಸ್ತಿಯ ರಂಗು

ಪರಮೇಶ್‌ ‘ಸುತ್ತೂರು ಕುಮಾರ’, ಶಿವರಾಜು ‘ಸುತ್ತೂರು ಕಿಶೋರ’, ಚೇತನ್‌ ‘ಸುತ್ತೂರು ಕೇಸರಿ’
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಜನವರಿ 2026, 4:35 IST
Last Updated : 20 ಜನವರಿ 2026, 4:35 IST
ಸುತ್ತೂರು ನಾಡಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಲ್ವಾನರ ಸೆಣೆಸಾಟ
ಸುತ್ತೂರು ನಾಡಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪೈಲ್ವಾನರ ಸೆಣೆಸಾಟ
