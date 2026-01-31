ಶನಿವಾರ, 31 ಜನವರಿ 2026
22 ವರ್ಷದಿಂದ ಸಿಗದ ನಿವೇಶನ

ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಕಂಗಾಲು: ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಜನವರಿ 2026, 5:05 IST
Last Updated : 31 ಜನವರಿ 2026, 5:05 IST
ನಗರಸಭೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿತರಿಸಿದ ನಿವೇಶನ ಸಂಬಂಧ ಈಗಾಗಲೇ ದಾಖಲೆಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ನಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ಗಿಡಗಂಟಿ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕ್ರಮವಹಿಸಿದ್ದೇವೆ.
ಮಾನಸ ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತೆ
