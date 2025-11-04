ಮಂಗಳವಾರ, 4 ನವೆಂಬರ್ 2025
ರಾಯಚೂರು: 7,672 ಬಿಪಿಎಲ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ದಾರರಿಗೆ ಶಾಕ್‌

ಅಂತರ ರಾಜ್ಯಗಳ ಪಡಿತರ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿರುವ ಸದಸ್ಯರು 3,131
ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ
Published : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:43 IST
Last Updated : 4 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:43 IST
ರಾಯಚೂರಿನ ಮಡ್ಡಿಪೇಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ
ಆಧಾರ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ ಮೂಲಕವೇ ನೆರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಬಿಪಿಎಲ್‌ ಕಾರ್ಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದವರನ್ನು ಹಾಗೂ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿದಾರರ ಬಳಿ ಇರುವ ಕಾರ್ಡ್ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
–ನಜೀರ್‌ ಅಹಮ್ಮದ್‌, ಆಹಾರ ನಾಗರಿಕ ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕ
