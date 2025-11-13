ಗುರುವಾರ, 13 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಗಣಕೀಕರಣ: ರಾಯಚೂರು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ

ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ
Published : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:47 IST
Last Updated : 13 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:47 IST
ರಾಯಚೂರು–ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ‘ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಒಂದು ಸಾಫ್ಟವೇರ್‌’ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ
ಎಂ.ಬಿ.ಪೂಜಾರ್, ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ 
Raichurbank

