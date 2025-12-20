ಶನಿವಾರ, 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಎಳ್ಳ ಅಮವಾಸ್ಯೆ: ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:34 IST
Last Updated : 20 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:34 IST
ಸಿರವಾರದಲ್ಲಿ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಎಳ್ಳ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಅಂಗವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜಮೀನುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು
ಸಿರವಾರ : ಸಿರವಾರದಲ್ಲಿ ರೈತ ಎಳ್ಳ ಅಮವಾಸ್ಯೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಚರಗ ಚಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಭೂತಾಯಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಲಾಯಿತು
