ತುರ್ವಿಹಾಳ: ₹ 66 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಂಜಾ ವಶ

<p><strong>ಸಿಂಧನೂರು:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೆ.ಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದ ₹66 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ ಗಾಂಜಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಿದ ತುರ್ವಿಹಾಳ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ಕೆ.ಹಂಚಿನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬೋಡೆಪ್ಪ ಯಂಕಪ್ಪ(54) ಎಂಬುವರು ವಾಸಿಸುವ ಟಿನ್ ಶೆಡ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದ ₹ 66 ಸಾವಿರ ಮೌಲ್ಯದ 22.16 ಕೆ.ಜಿಯ 3 ಹಸಿ ಗಾಂಜಾ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದಾಳಿ ವೇಳೆ ತಾ.ಪಂ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅಮರಗುಂಡಪ್ಪ, ಪಂಚರಾದ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಬಾಬುಸಾಬ ಚೌದ್ರಿ, ಸಹಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ ಕಡಿವಾಳ ಹಾಗೂ ತೂಕದ ಯಂತ್ರದ ಸಮೇತ ಎಸ್ಐ ಸುಜಾತಾ ಡಿ.ಎನ್. ಅವರು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>