ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ | ಸಂತೆ ಕರ: ₹ 2.79 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹರಾಜು

<p><strong>ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ:</strong> ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ವಾರದ ಸಂತೆ ಕರ ಹರಾಜು ಬಹಿರಂಗ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬುಧವಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಾರ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>2025–26ನೇ ಸಾಲಿನ ಸಂತೆ ಬಜಾರ ಕರ ₹ 2.79 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹರಾಜು ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಇದು 3 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅವಧಿಗೆ ಇರಲಿದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಜಗನಾಥ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಟ್ಟು 14 ಜನರು ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಮಹಮ್ಮದ್ ಫಾರೂಖ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ವೇಳೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಸೈಯದ್ ಅಕ್ರಮ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಖಾದ್ರಿ, ರಾಮಪ್ಪ, ಸುನೀಲ್, ಅಜೀಮ್ ಪಾಶ ಅಮರೇಶ, ಹರಾಜುದಾರಾದ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ನಾಯಕ, ರಾಜಕುಮಾರ, ಇಮಾಮ್ ಸಾಬ್, ಬುಡ್ನೆ ಸಾಬ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ವಿನೋದ ಕುಮಾರ, ಸಿರಾಜುದ್ದಿನ್ ಇತರರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>