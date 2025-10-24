ಶುಕ್ರವಾರ, 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹಟ್ಟಿ ಚಿನ್ನದ ಗಣಿ:ನಿಯಮ ಮೀರಿ ಪಟಾಕಿ ಅಂಗಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ; ಪೊಲೀಸರ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ

ಪೋಲಿಸರ ವಿರುದ್ಧ ಹಟ್ಟಿ ಪಟ್ಟಣದ ಜನರ ಆರೋಪ
ಅಮರೇಶ ನಾಯಕ
Published : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:40 IST
Last Updated : 24 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:40 IST
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪಟಾಕಿ ಅಂಗಡಿ ಇಡಲು ಮಾಲೀಕರು ಅನುಮತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ನಮಗೆ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ
ಹೊಸಕೆರಪ್ಪ ಹಟ್ಟಿ ಠಾಣೆಯ ಪಿಐ
ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಪಟಾಕಿ ಮಾರಾಟ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡದ ಪಟಾಕಿ ಅಂಗಡಿ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ದ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳು ತನಿಖೆ‌ ನಡೆಸಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು
ಚನ್ನಬಸವ ನಾಯಕ ಕೋಠಾ ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿ
ಪಟಾಕಿ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಮೀಟರ್ ಪಡೆಯದೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು ಅಂಥ ಸಂಪರ್ಕ ಸ್ಧಗಿತ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ
ಅಮರಪ್ಪ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಜೆಇ ಹಟ್ಟಿ 
Fire crackers

