ಬುಧವಾರ, 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
raichur
ಹುಮನಾಬಾದ್: ವಿಚಿತ್ರ ಆಕೃತಿ ಕಂಡು ಹೆದರಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:16 IST
Last Updated : 11 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:16 IST
ಘಟನೆಯ ವಿಷಯ ತಿಳಿದು ರಾತ್ರಿಯ ವಸತಿ ನಿಲಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ.‌ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಲಾಗಿದೆ.‌ ಆತಂಕ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ
ನಿಂಗರಾಜ್ ಅರಸ್, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ
