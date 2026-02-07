ಲಲನೆಯರಿಗೆ ಕೀಟಗಳಿಂದಲೂ ಜ್ಯುವೆಲರಿ!

<p><strong>ರಾಯಚೂರು</strong>: ಮಹಿಳೆಯರ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮತ್ತು ವನಿತೆಯರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಕೀಟಗಳಿಂದಲೂ ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ರಾಯಚೂರು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಿರುವ ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ‘ಕೀಟ ಪ್ರಪಂಚ’ದಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು.</p><p>ಎಡೆದೊರೆ ನಾಡು ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಮೇಳದ ಪ್ರಯುಕ್ತಇಲ್ಲಿನ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಿನುಗುವ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಒಣಗಿಸಿ ಹೇಗೆ ಅಂದದ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಜನರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p><p>ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಂಗಾರದ ಆಭರಣಗಳೆಂದರೆ ಬಲು ಪ್ರೀತಿ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಡವೆ, ಹೊಸ ಯುಗದ ವಿನ್ಯಾದ ಆಭರಗಳನ್ನೂ ಕೀಟಗಳಲ್ಲೇ ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರತ್ನದ ಜೀರುಂಡೆ (ಜ್ಯುವೆಲ್ ಬೀಟಲ್) ಕೀಟ ಪ್ರಪಂಚದ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿತ್ತು.</p><p>ಹಳದಿ ಲೋಹದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ 10 ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರದ ದರ ₹1.50 ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದರೆ, ಬೆಳ್ಳಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹2.80ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದೆ.ಜನ ಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೈಗೆಟಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ದೊರಕುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೀಟಗಳ ಆಭರಣ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಸಿಂಗಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶ ಸಹ ಸಾರಲಾಯಿತು.</p><p>ಜ್ಯುವೆಲ್ ಬೀಟಲ್ ಜೊತೆಗೆ ಲೇಡಿ ಬರ್ಡ್ ಬೀಟಲ್, ಬಗ್ಸ್, ಲಾಂಗ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಟಲ್ ಎಂಬ ಕೀಟಗಳಿಂದಲೂ ಆಭರಣ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಕೀಟಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥೆ ಸುಶೀಲಾ ನಾಡಗೌಡ ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>