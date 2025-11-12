<p><strong>ರಾಯಚೂರು:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಲಿಯಾಬಾದ್ ಸಮೀಪ ರಾಯಚೂರು–ಮಂತ್ರಾಲಯ ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ಆವರಣ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಭೂವಿವಾದದ ಕಾರಣ ಜೆಸಿಬಿಯಿಂದ ಕೆಡವಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>13 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಾನಿಯೊಬ್ಬರು ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 12 ಎಕರೆ ಜಾಗವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಕೊಟಿದ್ದಾರೆ. 12 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ 1.29 ಎಕರೆ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ ಕಾರಣ ಹಾಗೂ ಭೂವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ವಿವಾದ ಹಿನ್ನೆಯೆಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಸಿಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ಸರ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಸರ್ವೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಭೂಮಾಪನ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 1.29 ಎಕರೆ ಕೆಎಸ್ಸಿಎ ಸೇರಿದ್ದು, ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹೇಳಿದ್ದರು ಹೀಗಾಗಿ. ಕೆಎಸ್ಸಿಯ ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯವರು ನವೆಂಬರ್ 3 ರಂದು ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮೂಲ ಭೂಮಾಲೀಕರು ಎನ್ನಲಾದ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಅವರು ನ.3ರಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆವರಣ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯ್ಕತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ನವೆಂಬರ್ 4ರಂದು ಬಂದು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೈದಾನಪ್ರವೇಶ ಮಾಡಿ ₹ 4 ಲಕ್ಷ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ 130 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಆವರಣ ಗೋಡೆ ಕೆಡವಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಜಯಕುಮಾರ ವಿರುದ್ಧ ಭೀಮಾಚಾರ್ಯ ಜಗನ್ನಾಥಾಚಾರ್ಯ ಯರಗೇರಾ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>