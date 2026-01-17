ಶನಿವಾರ, 17 ಜನವರಿ 2026
ಅರಳಿ ನಿಂತ ಮಾವಿನ ಮರಗಳು: ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆ

ಗುರುಗುಂಟಾ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ 35 ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾವು ಕೃಷಿ
ಅಮರೇಶ ನಾಯಕ
Published : 17 ಜನವರಿ 2026, 7:13 IST
Last Updated : 17 ಜನವರಿ 2026, 7:13 IST
ಈ ಭಾರಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ–ಹವೆಯಿಂದ ಶೇ 90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾವಿನ ಮರಗಳು ಹೂ ಕಟ್ಟಿವೆ. ಈವರೆಗೆ ಯಾವುದೇ ರೋಗ ಕಂಡುಬಂದಿಲ್ಲ. ವಾತಾವರಣ ಹೀಗೆಯೇ ಇದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿ ಲಭಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ
–ಶ್ರೀಶೈಲ್ ವಾಗ್ಮೋರೆ, ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಲಿಂಗಸುಗೂರು
ಈ ಭಾರಿ ಹೆಚ್ವಿನ ಲಾಭದ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮಾವಿನ ಹೂಗಳು ಉದುರಿದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇತ್ತ ಕಡೆ ಗಮನಹರಿಸಲಿ
–ಶಿವರಾಜಗೌಡ ಗುರಿಕಾರ, ರೈತ ಸಂಘ ಹಸಿರು ಸೇನೆ ಮುಖಂಡ
