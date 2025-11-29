ಶನಿವಾರ, 29 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಮಸ್ಕಿ| ಬ್ಯಾರಿಕೆರ್ ಡಿವೈಡರ್ ನಿರ್ಮಾಣ; 10 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆ ವಿಫಲ: ಆರೋಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:24 IST
Last Updated : 29 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:24 IST
ಹೆದ್ದಾರಿಯ ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು
ವಿಜಯಕುಮಾರ ಇಇ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ ವಿಜಯಪುರ
ಮಸ್ಕಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡರ್ ಹಾಗೂ ಸರ್ವಿಸ್ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಆನಾನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರದಾಡುವಂತಾಗಿದೆ
ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ ನಾಯಕ ಸ್ಥಳೀಯ ಮುಖಂಡ
