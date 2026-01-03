ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
ಜನರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಕೊಡದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ: ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಶಾಸಕ ತುರ್ವಿಹಾಳ ಸೂಚನೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 6:45 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 6:45 IST
ವಿಬಿ–ಜಿ–ರಾಮ್–ಜಿ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಸ್ಕಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾಡಲಾಗುವುದು
–ಆರ್. ಬಸನಗೌಡ, ತುರ್ವಿಹಾಳ ಶಾಸಕ 
Raichur

