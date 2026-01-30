ಶುಕ್ರವಾರ, 30 ಜನವರಿ 2026
ಕುಂದಾನಗರಿಯ ಪ್ರಶಾಂತ ಕನ್ನೂರಕರ್ ಚಾಂಪಿಯನ್

‘ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ‘ ಟ್ರೋಫಿ; ₹30 ಸಾವಿರ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ
ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ
Published : 30 ಜನವರಿ 2026, 6:21 IST
Last Updated : 30 ಜನವರಿ 2026, 6:21 IST
70ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯಪಟುಗಳು
70ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯಪಟುಗಳು
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯಪಟುಗಳು
ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯಪಟುಗಳು
ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯಪಟುಗಳು
ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯಪಟುಗಳು
‘ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ‘ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು
‘ಮಿಸ್ಟರ್ ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ‘ ದೇಹದಾರ್ಢ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು
RayachuruBodybuildingChampion

