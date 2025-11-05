ಬುಧವಾರ, 5 ನವೆಂಬರ್ 2025
ರಾಯಚೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ: ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ತೆರಿಗೆ ದುಪ್ಪಟ್ಟು

ಜಲಮೂಲಕ್ಕೆ ಕೊಳಚೆ ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ₹ 15 ಸಾವಿರ ದಂಡ
ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಸಾನಿ
Published : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:06 IST
Last Updated : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 7:06 IST
ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ
ಡಿಸೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ನೀರಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ದರ ಆಕರಣೆ ಶುರುವಾಗಲಿದೆ. ನಗರದ ಜನರು ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕು
ಜುಬಿನ್ ಮೊಹಾಪತ್ರ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಆಯುಕ್ತ
Rayachuru

