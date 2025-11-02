ವಿಡಿಯೊ: ಮಗನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಯಶ್–ರಾಧಿಕಾ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ಆರು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿರುವ ಮಗ ಯಥರ್ವ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ನಟ ಯಶ್ ಮತ್ತು ರಾಧಿಕಾ ದಂಪತಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಚರಿಸಿದ್ದು, ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನೇ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಈ ಕುರಿತು ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ರಾಧಿಕಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಹಾವು, ಗಿಳಿ, ಊಸರವಳ್ಳಿ, ಆಮೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಹೋದರಿ ಐರಾ ಜತೆ ಸೇರಿ ಯಥರ್ವ ಆಟವಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಈ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐರಾ–ಯಥರ್ವ ಸ್ನೇಹಬಳಗವೂ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು, ಯಥರ್ವ ಜೊತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾಣಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿರುವ ಯಥರ್ವನ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿರುವ ರಾಧಿಕಾ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಣಿ–ಪಕ್ಷಿಗಳ ಜೀವಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p><p>ಇನ್ನು, ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಕಾಡಿನ ರೀತಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆಂದೇ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>