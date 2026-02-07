ಶನಿವಾರ, 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ಸವ: ಕಣ್ಣಾಲೆ ತೇವಗೊಳಿಸಿದ ‘ಬಾಡಿದ ಬದುಕು’

ಕಲೆಯ ಮಹತ್ವ ಸಾರಿದ ಬಯಲಾಟಗಳು, ಜನರ ತಲೆದೂಗಿಸಿದ ತಬಲಾ ವಾದನ
ಪಿ.ಕೃಷ್ಣ ಸಿರವಾರ
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:01 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:01 IST
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಯಲಾಟದ ದೃಶ್ಯ
ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಯಲಾಟದ ದೃಶ್ಯ
ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಯಲಾಟದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದ್ದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಯಲಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರೇರಣೆಯಾಗಿದೆ
ಪ್ರಕಾಶ ಕರೆಗುಡ್ಡ ಮಾನ್ವಿ ತಾಲ್ಲೂಕು
Raichuru

