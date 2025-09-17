ಕವಿತಾಳ | ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ

<p><strong>ಕವಿತಾಳ:</strong> ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇಲ್ಲಿನ ರೈತರು ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ತೊಪ್ಪಲದೊಡ್ಡಿ ಅಗಸಿಯಿಂದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಅಂದಾಜು ಒಂದು ಕಿ.ಮೀ ರಸ್ತೆ ಈಚೆಗೆ ಸುರಿದ ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದ ತೀವ್ರ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಿತ್ಯ ಈ ರಸ್ತೆ ಮೂಲಕ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ರೈತರು ರಸ್ತೆ ಹಾಳಾದ ಪರಿಣಾಮ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವಂತಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕಡೆಗೆ ಬೇಸತ್ತ ರೈತರು ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರವನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಸರು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಮಣ್ಣು ಹಾಕಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ಇಲ್ಲಿಂದ ಕಡ್ಡೋಣಿ, ಹುಸೇನಪುರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೈತರು ನೂರಾರು ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಈ ರಸ್ತೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಣೆ ಮಾಡಲು, ಹತ್ತಿ ಬಿಡಿಸಲು, ತೋಟದ ಬೆಳೆಗೆ ನೀರು ಹಾಯಿಸಲು ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ರೈತರು, ಕೂಲಿಕಾರರು ನಿತ್ಯ ಈ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಓಡಾಡಬೇಕು. ಸತತ ಮಳೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಂತಾಗಿದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ರೈತರಾದ ಹನುಮಂತ ಚುಕ್ಕಿ, ಮೌನೇಶ ಹಿರೇಕುರಬರ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾರಪಾಶಾ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಅಮರೇಶ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮರಂ ತರಲು ಅಂದಾಜು 8 ಸ್ವಂತ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಜೆಸಿಬಿ ಯಂತ್ರದ ಬಾಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮರಂ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಖರೀದಿಗೆ ಅಂದಾಜು ₹1.5 ಲಕ್ಷ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ರೈತರಾದ ಸಣ್ಯಪ್ಪ, ಮೌಲಾ, ತಿರುಪತಿ, ಲಿಂಗಪ್ಪ ಹಿರೇ ಕುರುಬರ, ಬಾಷಾಸಾಬ್ ಗಿಡ್ಡಲಿ, ಗೋಯಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ, ಆದಪ್ಪ, ಮೌನೇಶ ವಟಗಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಮರೇಶ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ತೊಡಕಾಗಿದ್ದ ಕೆಸರುಮಯ ರಸ್ತೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಮುಂದಾಗಿದ ರೈತರು ₹1.5 ಲಕ್ಷ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಾಣ</strong></p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>