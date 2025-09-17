ಬುಧವಾರ, 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಕವಿತಾಳ | ಸ್ವಂತ ಹಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ

ಕವಿತಾಳ ಮಳೆಯಿಂದ ಹದಗೆಟ್ಟ ಜಮೀನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ರಸ್ತೆ
ಮಂಜುನಾಥ ಎನ್ ಬಳ್ಳಾರಿ
Published : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:52 IST
Last Updated : 17 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:52 IST
ಕವಿತಾಳ ತೊಪ್ಪಲದೊಡ್ಡಿ ಅಗಸಿಯಿಂದ ಜಮೀನುಗಳಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಹದಗೆಟ್ಟ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ರೈತರು ಮಂಗಳವಾರ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು
Farmerroad constructionRayachuru

