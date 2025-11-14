ಶುಕ್ರವಾರ, 14 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿ: ರಾಯಚೂರಿನ ರೋಹನ್ ಕರಟುರಿಗೆ ಟ್ರೋಫಿ

ಯುನೆಕ್ಸ್ ಸನ್ ರೈಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:30 IST
Last Updated : 14 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:30 IST
ರೋಹನ್ ಕರಟುರಿ
ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಯುನೆಕ್ಸ್ ಸನ್ ರೈಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಾಮೆಂಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಹಾಗೂ ಎರಡನೇ ಬಹುಮಾನ ಗೆದ್ದ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್‌ ಪಟುಗಳು
RaichurBadminton

