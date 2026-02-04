ಬುಧವಾರ, 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಲಿಂಗಸುಗೂರು-ನಾರಾಯಣಪುರ: ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ದುಸ್ತರ

ನಾಗರಾಜ ಗೊರೇಬಾಳ
Published : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:30 IST
Last Updated : 4 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:30 IST
ಲಿಂಗಸುಗೂರು-ನಾರಾಯಣಪುರ ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹40 ಕೋಟಿಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನುಮೋದನೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ.
– ಪ್ರಕಾಶ, ಎಇಇ, ಪಿಡಬ್ಲ್ಯೂಡಿ ಲಿಂಗಸುಗೂರು
RaichurPothole

