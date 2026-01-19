ಸೋಮವಾರ, 19 ಜನವರಿ 2026
ಸಿಂಧನೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ|ಡಿಸಿಎಂ ಬಳಿ ಪಕ್ಷಾತೀತ ನಿಯೋಗ ತೆರಳೋಣ:ಬಸನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 19 ಜನವರಿ 2026, 5:37 IST
Last Updated : 19 ಜನವರಿ 2026, 5:37 IST
ಹಂಪನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಕೆ.ವಿರೂಪಾಕ್ಷಪ್ಪ ವೆಂಕಟರಾವ ನಾಡಗೌಡ ಬಸನಗೌಡ ಬಾದರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೆ.ಕರಿಯಪ್ಪ ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಯತ್ನಿಸಿದರೆ ಸಿಂಧನೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಆಗುವುದರಲ್ಲಿ ಸಂದೇಹವಿಲ್ಲ
ಕೆ.ಭೀಮಣ್ಣ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಪಿಎಂಸಿ
Rayachuruprogram

