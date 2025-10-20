ಸೋಮವಾರ, 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಸಿರವಾರ: ಕುಂಬಾರರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗದ ದೀಪ

ಪಿ.ಕೃಷ್ಣ ಸಿರವಾರ
Published : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:41 IST
Last Updated : 20 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:41 IST
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಅರಿಕೇರಿ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು
ಸಿರವಾರದಲ್ಲಿ ಹಣತೆಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಮಹಿಳೆ
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿದ ಕಾರಣ ತಯಾರಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ ಹಣತೆಗಳನ್ನು ಬೇರೆಡೆಯಿಂದ ತಂದು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ
ಅಮರೇಶ ಕುಂಬಾರ ಸಿರವಾರ
RayachuruDeepavali

