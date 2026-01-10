ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತ: ಅಂಗಡಿಗಳು ಭಸ್ಮ

<p><strong>ಸಿಂಧನೂರು:</strong> ಇಲ್ಲಿನ ಕಾಟಿಬೇಸ್ ಬಡಾವಣೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತ ಸಂಭವಿಸಿ ₹1.20 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಭಸ್ಮವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 12.15ಕ್ಕೆ ದೆಹಲಿ ಬಜಾರ್ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಳಿಕ ಬೆಂಕಿಯ ಕೆನ್ನಾಲಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಎರಡು ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗಳು, ಹಗ್ಗ ಮಾರಾಟದ ಅಂಗಡಿ, ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಯಂತ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಶಾಪ್, ಚಿಕನ್ ಮಾರಾಟದ ಅಂಗಡಿಗೂ ಚಾಚಿದೆ.</p>.<p>ಬೆಂಕಿಯ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಅಂಗಡಿಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ಉರಿದು ಹೋಗಿವೆ. ಅಂಗಡಿಗಳ ಪಕ್ಕದ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ವಿಭಜಕ ಕಾದು ಕಾವಲಿಯಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ಮೇರೆಗೆ ರಾತ್ರಿ 12.45ಕ್ಕೆ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಯವರೆಗೂ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಲು ಹರಸಾಹಸಪಟ್ಟರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದರು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಲೀಕರು ಅಂಗಡಿಗಳ ಸಾಮಗ್ರಿ ತೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಬೆಂಕಿ ಇನ್ನೂ ಹಾರಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಪುನಃ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕಕ್ಕೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾಳಪ್ಪ ಅವರ ಹಗ್ಗ ಮಾರಾಟ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ₹70 ಲಕ್ಷ, ಮಹ್ಮದ್ ಸುಲೇಮಾನರ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ₹12 ಲಕ್ಷ, ದೆಹಲಿ ಬಜಾರ್ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ₹20 ಲಕ್ಷ, ಫಯಾಜ್ ಅವರ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿ ₹5 ಲಕ್ಷ, ರಬ್ಬಾನಿ ಅವರ ಕೀಟನಾಶಕ ಸಿಂಪಡಣೆ ಯಂತ್ರದ ದುರಸ್ತಿ ಶಾಪ್ನಲ್ಲಿ ₹8 ಲಕ್ಷ, ಅಜ್ಮೀರ್ ಅವರ ಸಿತಾರ್ ಚಿಕನ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ₹3 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ವಸ್ತುಗಳು ಹಾನಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>‘ಅಗ್ನಿ ಅನಾಹುತದಿಂದ ಬದುಕು ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಲ್ಲ. ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವ ಭರವಸೆ ಇಲ್ಲ’ ಎಂದು ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>