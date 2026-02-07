ಶನಿವಾರ, 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ಕಾಡಾನೆ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ 4 ಕಿ.ಮೀ. ಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಿಬ್ಬಂದಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:31 IST
Last Updated : 7 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:31 IST
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷ ಕುಡಿಯಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ರೈತ ಪುಟ್ಟಪ್ಪ ಅವರಿಂದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಿಷದ ಬಾಟಲಿ ಕಸಿದುಕೊಂಡರು 
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ರೈತರು
Channapatana

