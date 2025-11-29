ಬಿಡದಿ| ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದ್ದ ದರೋಡೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಪೊಲೀಸ್ ಬಲೆಗೆ

<p><strong>ಬಿಡದಿ (ರಾಮನಗರ):</strong> ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕನನ್ನು ದರೋಡೆ ಮಾಡಿ ವಾಹನದೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದ 8 ಮಂದಿಯ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಿಡದಿ ಠಾಣೆ ಪೊಲೀಸರ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ಪೈಕಿ ನಾಲ್ವರು ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಬಾಲಕಿಯರು!</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳಿಂದ ₹16 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ 3 ಕಾರು, 6 ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ, 1 ಆಟೊ ಹಾಗೂ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮೈಸೂರಿನ ಕವಲಂದೆಯ ಸದ್ದಾಂ ಹುಸೇನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಜಿಶಾನ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಭಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನ ಶಿವಪ್ರಸಾದ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ಶಿವು, ಆರ್. ಯಶವಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹಾಗೂ ಶಾಮಣ್ಣ ಗಾರ್ಡನ್ನ ಕಬೀರ್ ಅಲಿಯಾಸ್ ತೌಸೀಫ್ ಬಂಧಿತರು.</p>.<p>ಆರೋಪಿಗಳ ಬಂಧನದಿಂದಾಗಿ ಬಿಡದಿ, ಕನಕಪುರ, ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ, ಮಳವಳ್ಳಿ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಹಾಗೂ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ಪೋಲಿಸ್ ಠಾಣೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ 10 ವಾಹನ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಸದ್ದಾಂ 16 ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ, ಶಿವು 5, ಕಬೀರ್ 4 ಹಾಗೂ ಯಶವಂತ್ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p><strong>ಘಟನೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ:</strong> ಆರೋಪಿಗಳ ಪೈಕಿ ಸದ್ದಾಂ ನ. 18ರಂದು ರಾತ್ರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆ.ಆರ್. ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಿಂದ ದೇವನಹಳ್ಳಿಗೆ ಓಲಾ ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಚಾಲಕ ಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ ಎಂಬುವರು ಕ್ಯಾಬ್ನೊಂದಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಲಕಿಯರೊಂದಿಗೆ ಮೂವರು ಆರೋಪಿಗಳಿದ್ದರು. ಕ್ಯಾಬ್ ಬಂದಾಗ ಆರೋಪಿಗಳು, ದೇವನಹಳ್ಳಿ ಬದಲು ಬಿಡದಿ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ, ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ಆರೋಪಿಗಳು ಬಿಡದಿಯ ಜೋಗರಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಎಂದು ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಹೇಳಿ ₹1,200 ಬಾಡಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟ ಕ್ಯಾಬ್ ಕಾಡುಮನೆ ಕ್ರಾಸ್ಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಆರೋಪಿಗಳು ಮತ್ತೊಬ್ಬನನ್ನು ಕಾರು ಹತ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಜೋಗರಪಾಳ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಚಾಲಕನಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಪರಾರಿ:</strong> ಕ್ಯಾಬ್ ಬನ್ನಿಗಿರಿ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಚಾಲಕನಿಗೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡಿನಿಂದ ಒಡೆದು ಜೀವ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆಗ ಚಾಲಕ ಕಾರಿನಿಂದಿಳಿದು ಓಡಿದಾಗ, ಆರೋಪಿಗಳು ಕಾರಿನೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕುರಿತು ಸ್ವಾಮಿ ಗೌಡ ಅವರು ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು, ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಲಕಿಯರು ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೊಳಗಾದ ನಾಲ್ವರು ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ಬಾಲಮಂಡಳಿಯ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮುಂದೆ ಹಾಜರುಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಆದೇಶದ ಮೇರೆಗೆ ಬಾಲಕಿಯರನ್ನು ದಾವಣಗೆರೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ವೀಕ್ಷಣಾಲಯ ಹಾಗೂ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಶೇಷ ಗೃಹಕ್ಕೆ ಕಳಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಬಾಲಕಿ ಕೊಲೆ:</strong> <strong>ಆರೋಪಿ ಬಂಧನ</strong> </p><p>ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಗ್ಗಲೀಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯ ಬೋಳಾರೆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ 15 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಕವನ ಕೊಲೆಯನ್ನು ಬೇಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರು ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನರಿಗುಡ್ಡೆ ಗ್ರಾಮದ ವಿ. ರಾಜು ಅಲಿಯಾಸ್ ಅಪ್ಪು (23) ಎಂಬಾತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆ ಜೊತೆ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ. ಈ ಕುರಿತು ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಕವನ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿ ಅಣಕಿಸಿದ್ದಳು. ತನ್ನ ಅಕ್ರಮ ಸಂಬಂಧ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆರೋಪಿ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಸಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ. ನ. 27ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3.30ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಶೌಚಾಲಯಕ್ಕಾಗಿ ತೋಟದ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಕವನಳನ್ನು ಹೊಡೆದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಈ ಕುರಿತು ಬಾಲಕಿ ಸಂಬಂಧಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಮೇರೆಗೆ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆರೋಪಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>