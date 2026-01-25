ಭಾನುವಾರ, 25 ಜನವರಿ 2026
ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ಅದ್ದೂರಿ ಬೊಂಬೆನಾಡ ಗಂಗೋತ್ಸವ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಜನವರಿ 2026, 2:58 IST
Last Updated : 25 ಜನವರಿ 2026, 2:58 IST
ಬೊಂಬೆನಾಡ ಗಂಗೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದೇವತೆಗಳ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದ ಲಂಬಾಣಿ ಮಹಿಳೆಯರ ನೃತ್ಯ
ಬೊಂಬೆನಾಡ ಗಂಗೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಪುರಸ್ಕಾರ ಪಡೆದ ವಿವಿಧ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು
Channapatna

