ಸೋಮವಾರ, 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಸಿಮೆಂಟ್ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಾವು

ಅಂಬಿಕಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಹಾಲೋಬ್ಲಾಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕ, ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:50 IST
Last Updated : 29 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 5:50 IST
