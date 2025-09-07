ಭಾನುವಾರ, 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಮಾಗಡಿ: ಮೂರು ದಶಕದಿಂದ ನೀರು ಇಲ್ಲದ ಚಕ್ರಬಾವಿ ಕೆರೆ

ಕೆರೆಗಳಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ತುಂಬವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಸುಧೀಂದ್ರ ಸಿ.ಕೆ.
Published : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:09 IST
Last Updated : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 3:09 IST
