ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ: ಕನ್ನಿದೊಡ್ಡಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮಸಭೆ

<p><strong>ಚನ್ನಪಟ್ಟಣ:</strong> ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕನ್ನಿದೊಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಲಾಖೆ, ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ., ಸಿಎಂಸಿಎ ಸಂಸ್ಥೆ ವತಿಯಿಂದ ಗುರುವಾರ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ, ಕನ್ನಿದೊಡ್ಡಿ, ಅಮ್ಮಳ್ಳಿದೊಡ್ಡಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆಗಳ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದ ನಡೆಸಿದರು. ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರುಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿ ರಾಮಲಿಂಗಯ್ಯ ಮಾತನಾಡಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಯುತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳ ಹಿಂಸೆ, ಮುಜುಗರವಾಗುವ ಘಟನೆಗಳು ಜರುಗಿದರೆ ತಕ್ಷಣ ಪೋಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರು.</p>.<p>ಪಿಡಿಒ ಕೆ.ಸುಧೀಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿ, ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಸದಾಕಾಲ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ. ಕಳೆದ ಸಾಲಿನ ಮಕ್ಕಳ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾ.ಪಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮುಂತಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾ.ಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಪುಷ್ಪಕಲಾ ಸಭೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಸಿಎಂಸಿಎ ಸಂಸ್ಥೆ ರಾಮನಗರ ಕೋ ಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ವೆಂಕಟೇಶ್, ಪಶು ಸಂಗೋಪನ ಇಲಾಖೆ ಡಾ.ಮೈತ್ರೇಯಿ, ಗ್ರಾ.ಪಂ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ.ಮಹೇಶ್ ಗೌಡ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಹಮದ್ ಅಲಂ, ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕಿ ಎಚ್.ಎಸ್.ವಿದ್ಯಾ, ಸಿಎಂಸಿಎ ಸಂಸ್ಥೆ ಲೋಕೇಶ್, ಗ್ರಾ.ಪಂ.ಸದಸ್ಯರು, ಮೂರು ಶಾಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p>ವಿರುಪಾಕ್ಷಿಪುರ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಪರಿಣಿತ, ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಬಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಕನ್ನಿದೊಡ್ಡಿ ಶಾಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ಗೀತಾ, ಶಾಲೆಗೆ ಆಟದ ಸಾಮಗ್ರಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಶಾಲೆ ಮುಂದಿನ ಚರಂಡಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪಿಡಿಒ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.</p>