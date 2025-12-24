<p><strong>ಕನಕಪುರ</strong>: ಕ್ರೈಸ್ತರ ಪವಿತ್ರ ಹಬ್ಬ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p>ನಗರದ ಎಲ್ಐಸಿ ಕಚೇರಿ ಪಕ್ಕದ ಚರ್ಚ್ ಅನ್ನು ಬಣ್ಣ, ಬಣ್ಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದವರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿ, ನಕ್ಷತ್ರ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಂದ ಶೃಂಗರಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<p>ಡಿ.24ರ ಸಂಜೆಯಿಂದಲೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಣೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮೂಹಗಾನ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಸಿಹಿ ತಿನಿಸು, ಮಕ್ಕಳ ನೃತ್ಯ, ಹಾಡು ಮೆರುಗು ನೀಡುತ್ತವೆ. 25ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚರ್ಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಸಂದೇಶ ವಾಚನ, ಸಮೂಹಗಾನ ನಡೆಯುತ್ತವೆ.</p>.<p>ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಮುದಾಯದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ, ಉಡುಗೊರೆ ಖರೀದಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದು ಬಗೆ, ಬಗೆಯ ಖಾದ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ಕೇಕ್ ತಯಾರಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹಾರೋಬೆಲೆಯ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕನಕಪುರದ ವಾಣಿ ಟಾಕೀಸ್ ಪಕ್ಕದ ಚರ್ಚ್ ಹಬ್ಬಕ್ಕಾಗಿ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>