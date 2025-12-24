ಬುಧವಾರ, 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಮಾಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್‌ಮಸ್‌ ಸಂಭ್ರಮ: ಖರೀದಿ ಭರಾಟೆ ಜೋರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:38 IST
Last Updated : 24 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:38 IST
ಏಸು ಕ್ರಿಸ್ತರ ಜನನ ವೃತ್ತಾಂತ ಸಾರುವ ಗೋದಲಿ ಮಾದರಿ 
ಮಾಗಡಿಯ ಹೊಸಪೇಟೆಯ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ಕನ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೇಂಟ್ ಎಲಿಜಬೆತ್ ನವಜ್ಯೋತಿ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕ್ರೈಸ್ತ ಸನ್ಯಾಸಿನಿಯರು
