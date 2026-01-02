ಶುಕ್ರವಾರ, 2 ಜನವರಿ 2026
ರಾಮನಗರ: ಜ. 15ರಿಂದ 4 ದಿನ ರಾಮೋತ್ಸವ

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಲ್ಯಾಣ, ಸಂಗೀತ ಸಂಜೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ–ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 2 ಜನವರಿ 2026, 5:12 IST
Last Updated : 2 ಜನವರಿ 2026, 5:12 IST
