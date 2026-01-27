ಮಂಗಳವಾರ, 27 ಜನವರಿ 2026
ಹಾರೋಹಳ್ಳಿ: ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಗಿತ ನಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಹರಿಯದ ನೀರು- ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಕ್ರೋಶ

ನಿಂತಲ್ಲೇ ನಿಂತ ನೀರು, ವಾಸನೆ, ಹುಳುಗಳ ಆವಾಸ ಸ್ಥಾನ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 27 ಜನವರಿ 2026, 3:01 IST
Last Updated : 27 ಜನವರಿ 2026, 3:01 IST
Harohalli

