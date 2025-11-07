ಶುಕ್ರವಾರ, 7 ನವೆಂಬರ್ 2025
ಉಪನಗರ ಯೋಜನೆ: ವಾರದೊಳಗೆ ದರ ನಿಗದಿ; ಮುಂದಿನ ಮಾರ್ಚ್‌ಗೆ ಪರಿಹಾರ

ಪರಿಹಾರ ಕುರಿತು ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಡಿ.ಸಿ ಸಭೆ: ಭೂಮಿ ವಹಿವಾಟು ದರ ಆಧರಿಸಿ ಪರಿಹಾರ ಮೊತ್ತ ನಿಗದಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:39 IST
Last Updated : 7 ನವೆಂಬರ್ 2025, 6:39 IST
ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇದುವರೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಣಾಮದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಯಾಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ರೈತರ ಜೊತೆ ಇದುವರೆಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸದೆ ಈಗ ಭೂ ಪರಿಹಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಏಕಾಏಕಿ ಸಭೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಭೆ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಿ
– ಎ. ಮಂಜುನಾಥ್ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಅವರು ಉಪನಗರ ಯೋಜನಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಆಗ ಯೋಜನೆ ಪರ ಮತ್ತು ವಿರುದ್ಧ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸತ್ಯ ಗೊತ್ತಾಗಲಿದೆ
– ರಾಮಯ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಭೈರಮಂಗಲ– ಕಂಚುಗಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ರೈತರ ಭೂ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಂಘ
ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸಭಾ ಸೂಚನಾಪತ್ರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಜಮೀನು ಮಾಲೀಕರ ಜೊತೆ ಸಭೆ ನಡೆಸದೆ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೋಜನೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ಲಿಖಿತವಾಗಿ ಆಕ್ಷೇಪಣೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ರೈತರು ಕೋರ್ಟ್‌ ಮೊರೆ ಹೋಗುತ್ತೇವೆ
– ಪ್ರಕಾಶ್ ಎಚ್.ಜಿ ಭೈರಮಂಗಲ– ಕಂಚುಗಾರನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ ರೈತರ ಭೂ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಸಂಘ
