ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictramanagara
ADVERTISEMENT

ಮಾಗಡಿ: ಬೋನಿಗೆ ಬಿದ್ದ ಮರಿ ಚಿರತೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:57 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:57 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
magadiwildlife
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT