ಮಾಗಡಿ | ಮಾವಿನ ಹೂವು, ಪೀಚಿಗೆ ಬೂದಿರೋಗ

<p><strong>ಮಾಗಡಿ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯಿ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿರುವ ಮಾವಿನ ಕಾಯಿ ಗೊಂಚಲಿಗೆ ಬೂದಿರೋಗ ಹಾಗೂ ಜಿಗಿಹುಳು ಭಾದೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಕೀಟಗಳಿಂದ ಮಾವಿನ ಪೀಚುಗಳು ಉದುರಲು ಶುರುವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಚಂದುರಾಯನಹಳ್ಳಿ ಕೆ.ವಿ.ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿದೆ. </p>.<p>ಶೀಘ್ರ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದಿದ್ದರೆ ಹಾನಿ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಶಿಲೀಂಧ್ರ ರೋಗ, ಜಿಗಿ ಹುಳು, ಮತ್ತು ಥ್ರಿಪ್ಸ್ ಕೀಟ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬರುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಕೀಟ/ರೋಗಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ವಾತಾವರಣವಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿ ಸೂಚಿಸಿದೆ. </p>