ಮಾಗಡಿ ಪುರಸಭೆ ಘನತಾಜ್ಯ ಸೋಲೂರು ಘಟಕಕ್ಕೆ

ಘಟಕದಿಂದ ಹರಡುವ ದುರ್ವಾಸನೆ, ಮಾರಕ ರೋಗ ಭಯ
ಸುಧೀಂದ್ರ ಸಿ.ಕೆ.
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:53 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:53 IST
ಶಿವರುದ್ರಮ್ಮ
ಟಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್
ತಿರುಮಲೆ ಬಳಿ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕಸ ಹಾಕದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮ ವಹಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಸೋಲೂರಿಗೆ ಕಸ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರ್ಧಾರ. ತಿರುಮಲೆ ಸಂಗ್ರಹ ಘಟಕ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಬೇಕು
ಟಿ.ಎಂ.ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ತಿರುಮಲೆ ನಿವಾಸಿ ಮಾಗಡಿ
